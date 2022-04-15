موعد مباراة الأهلي والرجاء والقنوات الناقلة والتشكيل والمعلق

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الأهلي والرجاء
الأهلي والرجاء
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مباراة الأهلي والرجاء، يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم العربي، المواجهة المهمة المرتقبة التي تجمع بين المارد الأحمر والرجاء بطل المغرب، في ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2022.

 

موعد مباراة الأهلي والرجاء

 

وتنطلق مباراة الأهلي والرجاء غدا السبت، على ملعب "الأهلي وي السلام" في تمام الـ10 مساء بتوقيت القاهرة الـ11 بتوقيت المملكة العربية السعودية، الـ12 بتوقيت الإمارات.

 

 معلق مباراة الأهلي والرجاء والقنوات الناقلة

 

واعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مالكة حقوق البث الحصري، عن نقل مباراة الأهلي والرجاء عبر فضائياتها بتعليق التونسي عصام الشوالي.

 

قائمة موسيماني لـ مباراة الأهلي والرجاء

 

واختار موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر قائمة مباراة الأهلي والرجاء والتي تضم ثلاثي حراسة المرمى الشناوي ولطفي وشوبير، وفي الدفاعياسر إبراهيم متولي وأيمن أشرف ومحمد هاني وعبد المنعم وكريم فؤاد ومعلول، وبالوسط وليد سليمان وديانج والسولية وقفشة فتحي وميكيسوني وطاهر والشحات ومحمد حمود وتاو وحسام حسن ومحمد شريف إلى جانب العائد صلاح محسن.

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