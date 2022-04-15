موعد آذان المغرب وأدعية اليوم الرابع عشر من رمضان

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موعد آذان المغرب
موعد آذان المغرب وأدعية اليوم الرابع عشر من رمضان
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اليوم الرابع عشر من رمضان.. موعد آذان المغرب من الموضوعات المهمة التي يزيد البحث عنها يوميا طوال شهر رمضان المبارك، من أجل تناول الإفطار بعد الصيام عن الطعام والشراب والشهوة لساعات طويلة.

 

آذان مغرب اليوم الرابع عشر من رمضان

 

ويتساءل الكثيرون عن موعد آذان مغرب اليوم الرابع عشر من رمضان إلى جانب أفضل الأدعية التي من الممكن ترديدها خلال ذلك اليوم.

 

وتستعرض بوابة الفجر موعد رفع آذان مغرب اليوم الرابع عشر من رمضان وأفضل الأدعية التي من الممكن ترديدها في السطور التالية:

 

اذان مغرب اليوم الرابع عشر من رمضان

 

ويرفع آذان مغرب اليوم الرابع عشر من رمضان 14 1443 في تمام الساعة 6:20 بمحافظة القاهرة، بينما يرفع في محافظة الإسكندرية والإسماعيلية الساعة 6:19 دقيقة مساءا، ويؤذن لصلاة المغرب في أسوان الساعة 6:12 دقيقة وفي الجيزة الساعة 6:22 دقيقة.

 

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان

 

"اللهم أعني عن الصيام والقيام وارزقني طاعتك".

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