محمد صبحي: شعرت باليُتم الفني بعد رحيل سعاد نصر (فيديو)

توك شو
الفنان محمد صبحي
الفنان محمد صبحي
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قال الفنان محمد صبحي؛ إنه شعر باليُتم الفني بعد رحيل الفنانة سعاد نصر، معقبًا: "كنت أشعر أن لديها إمكانيات مذهلة تدفعها للاستمرار لو كان أمد الله في عمرها".

وأضاف "صبحي"، خلال لقائه مع الاعلامي محمد الغزيري، في برنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم": "سعاد نصر تلميذتي، فأنا من قدمت لها في المعهد ودربتها، وعندما تخرجت وأصبحت معيدا درّست لها، وشعرت أن سعاد نصر ضلع أساسي في أعمالي، فقد عملت معي في مسرحية انتهى الدرس يا غبي، الهمجي، رحلة المليون، هنا القاهرة، ومسلسل ونيس بأجزائه الخمسة".

وأوضح الفنان محمد صبحي، أنه يجب على الفنان أن يكون له ثقافة سمعية وإنسانية وأن يكون مهموم بقضايا وطنه ويكون لديه مخزون ثقافي يستفيد منه وإلا سيكون جاهل، مشيرا إلى أن هناك فنانين يتاجرون بالثقافة عن طريقة حفظ الفنان مجموعة جمل من مواقع التواصل الاجتماعي فيظهر بصورة مثقف.

 

الفنان محمد صبحي مواقع التواصل الاجتماعي سعاد نصر مسلسل ونيس

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