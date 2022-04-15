15 جنيها حصيلة ارتفاع أسعار الذهب فى مصر خلال الأسبوع الجاري

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تأثرت أسعار الذهب فى مصر، بالبورصة العالمية التي شهدت ارتفاعات متتالية لأسعار المعدن الأصفر، مما دفع الذهب فى مصر إلى تحقيق ارتفاعًا بنحو 15 جنيها على مدار الأسبوع الجاري.

 

أسعارالذهب فى مصر اليوم 


سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 676 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 870 جنيها.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو  1015 جنيها.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1160 جنيها.

سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8170 جنيهًا.

سعر الأوقية عند مستوى 1974 دولارا.

 

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