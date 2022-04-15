"مواطنون ضد الغلاء": تسعير الخبز السياحي خير دليل على تدخل الدولة لوقف الاحتكار (فيديو)

توك شو
محمود العسقلاني،
محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء
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قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن المجتمع المدني هو الذي يدير دفة الاقتصاد، ودور الحكومة في الاقتصاد الحر هو دور تنظيمي، مؤكدا أن المجتمع المدني والدولة لا بد أن يستند كل منهما على الآخر.

 وأضاف "العسقلاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، والذي يقدمه الدكتور محمد الغزيري، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن الحالة الاحتكارية نشطت بعد حرب أوكرانيا خصوصا تجار القمح والدقيق على الرغم من توافر احتياطي نقدي، مضيفًا: "كان احتكار مزعج وتدخلت الدولة من أجل وقف هذا الاحتكار".

وأوضح أنه بمجرد ارتفاع سعر الدقيق ورغيف الخبز السياحي تدخلت الدولة من قبل وزارة التموين وتم تحرير أكثر من قضية للمحتكرين، كما تدخل رئيس الدولة بعدما وجد مبالغة في التسعير ووجه بوقف الغلاء وجرى تحديد سعر الرغيف السياحي.

وأشار إلى أن منافذ الدولة في الفترة الأخيرة جاءت من أجل مواجهة الاحتكار وزيادة الأسعار، مؤكدا أن المعارض ستستمر بعد رمضان أيضَا.

مواطنون ضد الغلاء محمود العسقلاني رغيف الخبز رمضان الحكومة وزارة التموين أوكرانيا

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