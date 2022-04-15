الهلال الأحمر يكشف عن نقاط إغاثة على الحدود الأوكرانية لمساعدة المصريين (فيديو)

توك شو
الحرب الروسية على
الحرب الروسية على أوكرانيا
Advertisements

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن الهلال الأحمر جمعية وطنية تعمل في إدارة الأزمات والكوارث ولها ذراع دولي، مؤكدا أن مساعدة المصريين في أوكرانيا كان جزءا من عمل الجمعية، وتم عمل نقاط إغاثة على حدود أوكرانيا. 

وأضاف "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، والذي يقدمه الدكتور محمد الغزيري، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أنه تم تقديم مجموعة من الخدمات وتسهيل عبور المصريين بأوكرانيا إلى دور الجوار وتوفير الرعاية الصحية والإقامة وتذاكر الطيران، لافتا إلى أنه لا توجد إصابات بين المصريين.

وقدم الشكر للقيادة السياسية لتسهيل جميع إجراءات عمل فريق الهلال الأحمر، مشيرا إلى أن الهلال الأحمر كان له دور كبير في حرب أكتوبر المجيدة وامتد دوره قبل ذلك في الحرب العالمية الثانية وحرب الاستنزاف فله دور في الإنسانية، ومن يخدم الهلال الأحمر المتطوعين والمتطوعات.

 

الحرب العالمية الثانية أوكرانيا الطيران الهلال الاحمر تذاكر الطيران الدكتور رامي الناظر

مواد متعلقة

تامر هجرس يفاجئ غادة عادل ببوكيه ورد
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

بعد سحبها من الأسواق.. من المسئول عن التحقيق في أزمة "إندوامي"؟

الخطيب يطالب موسيماني بإعادة هذا اللاعب وإعطائه فرصة المشاركة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

هجوم حاد على إدارة برشلونة.. طالع التفاصيل

تعليق من لابورتا على فضيحة جماهير برشلونة

قائمة الغائبين عن الأهلي أمام الرجاء في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز يخطف هدف الأهلي والزمالك مقابل 25 مليون جنيه

ليفاندوفسكي بديل هالاند في برشلونة