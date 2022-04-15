محمد صبحي يكشف حقيقة تفكيره في الاعتزال خلال فترة الإخوان (فيديو)

قال الفنان محمد صبحي، إنه لم يفكر في الاعتزال أثناء حكم الإخوان لأنه حينها سيكون حقق ما يريدونه، وكان رأيه أن مصر في حاجة إلى 50 عاما من أجل معالجة ما دمره الإخوان سواء سياسي أو علمي أو اقتصادي أو سلوكي.

وأضاف "صبحي"، خلال حواره ببرنامج "الحقيقة"، والذي يقدمه الدكتور محمد الغزيري، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن العمل الوطني يفرز نفسه وهو متطلب، متابعا: "عايزين نشوف الناس عايز إيه".

وأوضح أن "نجوم الظهر" هي رابع مسرحية له بعد الثورة ففي 2017 قدم مسرحية "غزل البنات" ثم "خيبتنا" ثم "النحلة والدبور" وهى أول مسرحية عن المرأة، مؤكدا أن المشاركين في الأعمال نجوم، وفي العرض 14 موهبة للطرب.