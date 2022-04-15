محمد صبحي يكشف حقيقة تفكيره في الاعتزال خلال فترة الإخوان (فيديو)

توك شو
الفنان محمد صبحي
الفنان محمد صبحي
Advertisements

قال الفنان محمد صبحي، إنه لم يفكر في الاعتزال أثناء حكم الإخوان لأنه حينها سيكون حقق ما يريدونه، وكان رأيه أن مصر في حاجة إلى 50 عاما من أجل معالجة ما دمره الإخوان سواء سياسي أو علمي أو اقتصادي أو سلوكي.

وأضاف "صبحي"، خلال حواره ببرنامج "الحقيقة"، والذي يقدمه الدكتور محمد الغزيري، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن العمل الوطني يفرز نفسه وهو متطلب، متابعا: "عايزين نشوف الناس عايز إيه".

وأوضح أن "نجوم الظهر" هي رابع مسرحية له بعد الثورة ففي 2017 قدم مسرحية "غزل البنات" ثم "خيبتنا" ثم "النحلة والدبور" وهى أول مسرحية عن المرأة، مؤكدا أن المشاركين في الأعمال نجوم، وفي العرض 14 موهبة للطرب.

الفنان محمد صبحي محمد صبحي حكم الإخوان الاعتزال

مواد متعلقة

نائب رئيس "هيرميس": تراجع الإمارات عن شراء المجموعة لن يؤثر على أدائها أو قيمتها السوقية
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

بعد سحبها من الأسواق.. من المسئول عن التحقيق في أزمة "إندوامي"؟

الخطيب يطالب موسيماني بإعادة هذا اللاعب وإعطائه فرصة المشاركة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

هجوم حاد على إدارة برشلونة.. طالع التفاصيل

تعليق من لابورتا على فضيحة جماهير برشلونة

قائمة الغائبين عن الأهلي أمام الرجاء في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز يخطف هدف الأهلي والزمالك مقابل 25 مليون جنيه

ليفاندوفسكي بديل هالاند في برشلونة