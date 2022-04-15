خطوات سهلة للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2022

تضاعفت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عن رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وكثرت التساؤلات عن موعد دفع الفاتورة لشهر أبريل 2022.

ويحرص الكثيرون على دفعها تجنبا لانقطاع الخدمة عن الخط الخاص بهم ما يؤدي إلى توقف خدمات الإنترنت التي يكونوا بحاجة إليها بشكل دائم.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2022، وذلك تزامنا مع حلول موعد دفع الفاتورة وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، والتي تشدد على دفعها في موعدها حتى لا تتوقف الخدمة ويتعرض الشخص لغرامة تأخير السداد، والتي جاءت كالتالي:

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2022

على من يريد الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل الدخول على الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات من (اضغط هنـــــــــــــا).

- ستظهر لك عدة خيارات، حينها عليك النقر على الأيقونة الخاصة بدفع فاتورة التليفون الأرضي.

- وبعدها يتم إدخال البيانات الخاصة بالمستخدم الذي يريد دفع الفاتورة، منها كود المنطقة، ورقم الهاتف الأرضي.

- بعد إدخال كافة البيانات المطلوبة، يتم الضغط على «اظهر الفواتير»، ليتمّ عرض قيمة ومبالغ الفواتير المستحقة على المستخدم وما يجب عليه دفعه من رسوم وأموال لاستمرار خدمات الخط الأرضي.

وبعدها يتم الضغط على كلمة سداد واختيار طريقة الدفع.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي 2022

- يمكن بعد معرفة قيمة الفاتورة، أن يتم دفع المبالغ المستحقة إلكترونيًا دون أن يكون هناك حاجه للذهاب لمقر الشركة وذلك من خلال اختيار الأيقونة الخاصة بالدفع، ثم يتمّ اختيار الوسيلة التي يرغب بها المستخدم لدفع الفاتورة الخاصة به.

كما يمكن أيضا دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر شركات التحصيل والدفع المختلفة مثل (أمان، وفوري، ومصاري).