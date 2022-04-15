اليابان تعتزم الإفراج عن 6 ملايين برميل نفط من الاحتياطي

قالت وزارة الصناعة اليابانية إنها ستفرج عن 6 ملايين برميل نفط من احتياطات مملوكة ملكية خاصة، في إطار مساهمتها في جولة ثانية من عمليات السحب المنسقة من الاحتياطات التي تقودها وكالة الطاقة الدولية لتهدئة أسعار الخام.

وستفرج اليابان عن كمية النفط، والتي تعادل الاستهلاك المحلي لثلاثة أيام، من خلال السماح لشركات التكرير في البلاد بخفض مستوى المخزون الإلزامي في الاحتياطات الخاصة ثلاثة أيام إلى 63 يومًا من الطلب المحلي، حسب CNBC.

وقالت اليابان هذا الشهر إنها ستفرج عن كمية غير مسبوقة من النفط تبلغ 15 مليون برميل من الاحتياطيات الوطنية في إطار الجولة الثانية من عمليات السحب المنسقة التي تقودها الوكالة.

وذكر مسؤول في الوزارة أن الـ 9 ملايين برميل المتبقية سيتم الإفراج عنها من الاحتياطات النفطية الحكومية، ومن المقرر اتخاذ قرارات لاحقا بشأن تفاصيل مثل الطريقة التي ستستخدم بها والتوقيت.

وبلغ احتياطي اليابان من النفط 470 مليون برميل بنهاية يناير كانون الثاني وهو ما يعادل الاستهلاك المحلي لمدة 236 يوما، وهو يشمل الاحتياطات الخاصة لدى المصافي المحلية وبرنامج تخزين مشترك للنفط الخام مع الدول المنتجة.