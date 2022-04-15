إجازة عيد الفطر المبارك 2022.. وموعد الصلاة في معظم الأماكن

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، ويحتفل المسلمون بإفطارهم وعيدهم الذي ينتظرونه كل عام ويتساءلون عن موعده منذ بداية شهر رمضان المبارك.

ويبحث العديد من المسلمين والعاملين بالدولة بالقطاعي العام والخاص، عن إجازة عيد الفطر المبارك لكي يعرفوا عدد أيام الإجازات المقرر لهم لقضاء أوقات مميزة مع العائلة أو السفر.

وسنستعرض لكم خلال السطور التالية، إجازة عيد الفطر المبارك 2022، وفق الحسابات الفلكية والمتوقع أن تصل إلى 3 أيام.

إجازة عيد الفطر 2022

يبدأ عيد الفطر وفق ما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الإثنين الموافق يوم 2 مايو حتى 4 مايو ومن المقرر أن يحصل الموظفون على إجازة رسمية في القطاع الخاص يومين والحكومي 3 أيام.

موعد صلاة عيد الفطر 2022

من المقرر أن يكون موعد صلاة عيد الفطر المبارك في القاهرة في تمام الساعة 5.36 صباحًا وفقا للحسابات الفلكية والهيئة العامة للمساحة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، أنّ موعد صلاة عيد الفطر 2022 في محافظة الجيزة سيكون الساعة 5:37 صباحًا، وفي محافظة الإسكندرية الساعة 5:40 صباحًا، وفي محافظة بورسعيد الساعة 5:30 صباحًا، وذلك وفقا لما أوضحه رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي.

ومن المقرر تحديد الإجازة بشكل رسمي بعد رؤية هلال عيد الفطر وانتهاء شهر رمضان، حيث من المتوقع وفق المعلن عنه أن يكون شهر رمضان كاملا هذا العام وسيتم تأكيد ذلك مع الرؤية الشرعية لاستطلاع هلال شوال يوم السبت 30 أبريل الموافق 29 رمضان 1443 هجريا.

إجازات الموظفين في قانون العمل

يذكر أن قانون العمل الخاص بالموظفين نص على أن إجازة عيد الفطر تأتي ضمن الإجازات الرسمية التي يستحقها العامل بأجر كامل، في القطاع العام والخاص، وذلك وفقا لما ذكرته المادة 97 وحتى المادة 106.