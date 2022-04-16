استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 16-4-2022 في مصر، مع بداية التعاملات، بعد انخفاضها خلال تعاملات أمس، حيث هبط سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات، في بداية تعاملات الجمعة.

أسعار الذهب اليوم



سعر الذهب عيار 14 إلى 670 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18 إلى 863 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 إلى 1008 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 إلى 1153 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب إلى 8085 جنيها

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة أمس الخميس، إلى نحو 1971 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.30%، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.