أسعار الذهب اليوم السبت 16-4-2022 في مصر

الاقتصاد
الذهب- أرشيفية
الذهب- أرشيفية
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استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 16-4-2022 في مصر، مع بداية التعاملات، بعد انخفاضها خلال تعاملات أمس، حيث هبط سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات، في بداية تعاملات الجمعة.

أسعار الذهب اليوم


سعر الذهب عيار 14 إلى 670 جنيها للجرام.

 سعر الذهب عيار 18 إلى 863 جنيها للجرام.

 سعر الذهب عيار 21 إلى 1008 جنيها للجرام.

 سعر الذهب عيار 24 إلى 1153 جنيها للجرام.

 سعر الجنيه الذهب إلى 8085 جنيها

 

سعر الذهب اليوم عالميًا
هبط سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة أمس الخميس، إلى نحو 1971 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.30%، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.

 

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أسعار الذهب اليوم السبت 16-4-2022 في مصر