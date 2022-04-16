171 مليون دولار واردات مصر من القمح



تراجعت الواردات المصرية من القمح فى شهر يناير الماضى، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات الشهر نحو 171.3 مليون دولار، بينما كانت 298.6 مليون دولار في شهر يناير عام 2021، بتراجع بلغ نحو 42.6%.

وجاءت واردات القمح ضمن قائمة السلع التي ساهمت في تراجع الواردات المصرية فى يناير الماضى، والتي تضمنت كلا من واردات البترول الخام بقيمة 254.6 مليون دولار في يناير الماضى، مقابل 256.3 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 0.6%، يليها الواردات المصرية من فول الصويا بقيمة بلغت 252.1 مليون دولار يناير الماضى، مقابل 301.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 16.4%.

وإجمالا بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية نحو 6.43 مليار دولار في شهر يناير الماضي، بينما كانت 6.57 مليار دولار في شهر يناير عام 2021، بنسبة انخفاض بلغت 2.2%.

وشهد شهر يناير الماضي، تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى وبلغت نحو 2.44 مليار دولار، مقابل 3.60 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض بلغ 32.3٪، حيث ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 34.5٪ حيـث بلغـت 3.99 مليار دولار خلال شهر يناير المقابل، مقابل 2.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.