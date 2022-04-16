السجن 5 سنوات لسائق هتك عرض أخصائية تعليم في الطريق العام بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، بالسجن 5 سنوات لسائق توكتوك لاتهامه بهتك عرض موظفة بالطريق العام.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار محمد عبد الفتاح الشناوي والمستشار محمود عيسي سراج الدين والمستشار أكرم محمدين الفاضلي وسكرتير الجنايات السيد الوزيري.

كانت القضية رقم 4267 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بتمكن الدورية الأمنية من ضبط المتهم بعد استغاثة المجني عليها بالطريق العام بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة أنه حال سير المجني عليها " د.ع.م" موظفة بإدارة تعليمية بالطريق العام بالقرب من محل سكنها فؤجت بقيام المتهم " م.ح.ال" سائق توك توك خلال قيادته التوكتوك خاصته قام بلمس أماكن حساسة من جسدها فاستغاثت بالأهالي للإمساك به وعند مرور الدورية الأمنية تمكنت من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته علي سلاح أبيض “كتر” وحُرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.