الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم

منوعات
بوابة الفجر
Advertisements

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت الموفق 16-4-2022، حيث يسود ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية تفاصيل حالة الطقس اليوم، وإليكم البيان التالي:

يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى ومائل للبرودة ليلا

يسود طقس حار نهارا على الوجه البحري مائل للبرودة ليلا

يسود طقس حار نهارا على جنوب سيناء مائل للبرودة ليلا

يسود طقس حار نهارا على شمال الصعيد ولطيف ليلا وطقس مشمس

يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشرقية

نشاط رياح على أغلب الأنحاء الأنحاء بالجمهورية

أما تفاصيل درجات الحرارة اليوم، إليكم البيان التالي:
بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: 

أكدت الأرصاد الجوية أن القاهرة تسجل العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، اليوم السبت الموافق 16-4-2022.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن الإسكندرية تسجل العظمى 28 وتصل الصغرى لـ 14 درجة، بينما تسجل مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة.

وأعلنت الأرصاد الجوية أن سوهاج تصل العظمى لـ 36 درجة، فيما تصل الصغرى 14 درجة.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تصل قنا العظمى 36 درجة وتصل الصغرى لـ 18 درجة.

وتسجل درجات الحرارة في أسوان العظمى 38 درجة والصغرى 19 درجة، بينما تسجل درجات الحرارة في سانت كاترين العظمى 29 درجة وتصل الصغرى لـ 11 درجة.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. إخلاء سبيل مقدم برنامج "كريزي تاكسي" وفريق العمل

عاجل.. 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

عاجل.. صفقة سوبر على رادار الزمالك للميركاتو الصيفي القادم

دون تشفير || قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم السبت

اعترافات المتهم بقتل سائق بأكتوبر: سرقت التاكسي عشان عايز فلوس

برلماني: فضح مخططات الإخوان جعلت البعض يحاول نشر الفتن لشق الصف الوطني

لمدواة الجراح.. موعد مباراة برشلونة أمام قاديش في الدوري الإسباني

قائمة بيراميدز لمواجهة مازيمبي في الكونفدرالية