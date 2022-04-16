الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت الموفق 16-4-2022، حيث يسود ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية تفاصيل حالة الطقس اليوم، وإليكم البيان التالي:

يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى ومائل للبرودة ليلا

يسود طقس حار نهارا على الوجه البحري مائل للبرودة ليلا

يسود طقس حار نهارا على جنوب سيناء مائل للبرودة ليلا

يسود طقس حار نهارا على شمال الصعيد ولطيف ليلا وطقس مشمس

يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشرقية

نشاط رياح على أغلب الأنحاء الأنحاء بالجمهورية

أما تفاصيل درجات الحرارة اليوم، إليكم البيان التالي:

بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت:

أكدت الأرصاد الجوية أن القاهرة تسجل العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، اليوم السبت الموافق 16-4-2022.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن الإسكندرية تسجل العظمى 28 وتصل الصغرى لـ 14 درجة، بينما تسجل مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة.

وأعلنت الأرصاد الجوية أن سوهاج تصل العظمى لـ 36 درجة، فيما تصل الصغرى 14 درجة.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تصل قنا العظمى 36 درجة وتصل الصغرى لـ 18 درجة.

وتسجل درجات الحرارة في أسوان العظمى 38 درجة والصغرى 19 درجة، بينما تسجل درجات الحرارة في سانت كاترين العظمى 29 درجة وتصل الصغرى لـ 11 درجة.