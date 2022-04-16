لا تهاون.. السفير محمد العرابي: المساس بأسرتي وكرامتي خط أحمر

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن كرامته والمساس بأسرته خط أحمر، لا يسمح لأحد بتجاوزهما ولا يمكن له أن يتهاون فيهما، مضيفا: "عندي استعداد أترك أي منصب في الدنيا من أجل الحفاظ على كرامتي وأسرتي".

وأضاف السفير محمد العرابي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أسرتي ذات طبيعة خاصة يرفضون دائما الظهور في وسائل الإعلام المختلفة، وهناك البعض غضب من ذلك لكن في نهاية الأمر عزوفهم لأنني دبلوماسي أمثل رئيس الجمهورية وبلدي فأنا المعني بالظهور وليس لأسرتي علاقة بالأمر.

تابع وزير الخارجية الأسبق، زوجتي دائما تدعمني وتقف بجانبي وتكمل دائما صورتي وتزيدها بهاء وضياء وتشارك معي في بعض المناسبات الخاصة بالعمل الدبلوماسي".

محمد عبدالحي محمد العرابي، وشهرته محمد العرابي، ولد ٢٦ من يناير عام ١٩٥١ بمحافظة القاهرة، تخرج من المدرسة القومية بمصر الجديدة، والتحق بكلية العلوم جامعة القاهرة ولكنها كانت لا تتناسب مع قراءاته وتطلعاته ليلتحق بعدها بكلية التجارة.

تخرج من كلية التجارة جامعة القاهرة، ثم التحق بالعمل الدبلوماسي بوزارة الخارجية، عمل في سفارات جمهورية مصر العربية لدى الكويت، لندن، واشنطن، تل أبيب، شغل منصب سفير مصر لدى المانيا ويعده كثيرون رائد العصر الذهبي للعلاقات المصرية الألمانية

شغل منصب مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية مارس ٢٠١١، وتولى منصب وزير الخارجية المصري في ال ٦ من يونيو عام ٢٠١١، حصل على وسام الصليب الأعظم من الفئة الأولى للخدمات الجليلة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وانتخب عضوًا بمجلس النواب المصري وتولى رئاسة ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.