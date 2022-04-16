السفير محمد العرابي: والدي عاش في سلام ورحل في هدوء.. ولم أحضر جنازته

توك شو
محمد العرابي
محمد العرابي
Advertisements

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن رحيل والده لم يؤثر على مسيرته السياسية، لافتا أنه لم يحضر جنازته لأنني كنت حينها أعمل مستشارا في السفارة المصرية بواشنطن وهذه إحدى سلبيات العمل الدبلوماسي في الخارج البعد عن الأسرة وتواجهها من مشكلات".

وأضاف السفير محمد العرابي  خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، والدي كان رجل لطيف جدا زي النسمة وله تأثير كبير في حياتي ودائما يتركني للتعلم عن قناعة ولا يقحم نفسه في شئوني".
تابع، وزير الخارجية الأسبق، والدي عاش في سلام ورحل في هدوء، مشيرا إلى أنه غضب منه عندما ترك كلية العلوم للالتحاق بكلية التجارة ولكنه تركني أفعل ما أريده دون أن حدة في التعامل معي".  

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

عاجل.. إخلاء سبيل مقدم برنامج "كريزي تاكسي" وفريق العمل

عاجل.. صفقة سوبر على رادار الزمالك للميركاتو الصيفي القادم

دون تشفير || قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم السبت

كلوب يطلق تصريحات نارية حول اهتزاز مستوى صلاح في الفترة الأخيرة

اعترافات المتهم بقتل سائق بأكتوبر: سرقت التاكسي عشان عايز فلوس

برلماني: فضح مخططات الإخوان جعلت البعض يحاول نشر الفتن لشق الصف الوطني

لمدواة الجراح.. موعد مباراة برشلونة أمام قاديش في الدوري الإسباني