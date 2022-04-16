السفير محمد العرابي: كنت طالب مجتهد وشاطر.. وأنظر إلى المستقبل بتفاؤل

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، عن بعض سمات شخصيته، إنه دائما ينظر إلى المستقبل بتفاؤل، يجب علينا أن نعيش الحياة بكل معانيها بصعوبتها ونجاحاتها نحمد لله دائما على كل شيء".

وأضاف السفير محمد العرابي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أولاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والمشير عبدالحكيم عامر أصدقاء طفولتي وتخرجنا من مدرسة واحدة، وغيرهما من قيادات الثورة آنذاك كانت فترة رائعة وحصلنا على أكبر قدر ممكن من العناية في المدرسة ولم تكن هناك تفرقة بيننا من جانب الإدارة".

تابع وزير الخارجية الأسبق، كنت طالب مجتهد وشاطر في مدرسة القومية الابتدائية، والمدرسيين كانوا يتمتعون بقدرات هائلة من الثقافة واستطاعوا أن يضعونا على الطريق الصحيح، مضيفا: عبد الحميد نجل جمال عبد الناصر صديقي منذ الطفولة وعمل معي سفارة مصر الخارجية في لندن".

واستطرد وزير الخارجية الأسبق، "كرامتي والمساس بأسرته خط أحمر، لا يسمح لأحد بتجاوزهما ولا يمكن له أن يتهاون فيهما، مضيفا: "عندي استعداد أترك أي منصب في الدنيا من أجل الحفاظ على كرامتي وأسرتي".

محمد عبدالحي محمد العرابي، وشهرته محمد العرابي، ولد ٢٦ من يناير عام ١٩٥١ بمحافظة القاهرة، تخرج من المدرسة القومية بمصر الجديدة، والتحق بكلية العلوم جامعة القاهرة ولكنها كانت لا تتناسب مع قراءاته وتطلعاته ليلتحق بعدها بكلية التجارة.

تخرج من كلية التجارة جامعة القاهرة، ثم التحق بالعمل الدبلوماسي بوزارة الخارجية، عمل في سفارات جمهورية مصر العربية لدى الكويت، لندن، واشنطن، تل أبيب، شغل منصب سفير مصر لدى المانيا ويعده كثيرون رائد العصر الذهبي للعلاقات المصرية الألمانية

شغل منصب مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية مارس ٢٠١١، وتولى منصب وزير الخارجية المصري في ال ٦ من يونيو عام ٢٠١١، حصل على وسام الصليب الأعظم من الفئة الأولى للخدمات الجليلة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وانتخب عضوًا بمجلس النواب المصري وتولى رئاسة ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.

