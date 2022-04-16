وزير الخارجية الأسبق: زوجتي قدمت تضحيات كبيرة لنا.. "الداعم الأول"

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن زوجته تدعمه بشكل دائم، موضحا أنه بدأ عمله في وزارة الخارجية دون أن يعلم أنها طالبة في كلية العلوم السياسية، مؤكدا أن دورها مهم جدا في حياته العملية والشخصية.

وأضاف محمد العرابي خلال مشاركته في برنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن زوجته دورها مهم جدا وتقدم تضحيات هائلة له ولأسرته خاصة مع تركها العمل لمساندته والتنقل معه من دولة لأخرى حسب طبيعة عمله، موضحا أنها منظمة جدا ودورها واضح في حياته ولولا وجودها في حياته لما أصبحت منظمة.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، "زوجتي دائما تدعمني وتقف بجانبي وتكمل دائما صورتي وتزيدها بهاء وضياء وتشارك معي في بعض المناسبات الخاصة بالعمل الدبلوماسي".

محمد عبدالحي محمد العرابي، وشهرته محمد العرابي، ولد 26 من يناير عام 1951 بمحافظة القاهرة، تخرج من المدرسة القومية بمصر الجديدة، والتحق بكلية العلوم جامعة القاهرة، ولكنها كانت لا تتناسب مع قراءاته وتطلعاته ليلتحق بعدها بكلية التجارة.

تخرج من كلية التجارة جامعة القاهرة، ثم التحق بالعمل الدبلوماسي بوزارة الخارجية، عمل في سفارات جمهورية مصر العربية لدى الكويت، لندن، واشنطن، وتل أبيب، شغل منصب سفير مصر لدى ألمانيا، ويعده كثيرون رائد العصر الذهبي للعلاقات المصرية الألمانية.

شغل منصب مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية مارس 2011، وتولى منصب وزير الخارجية المصري في 6 من يونيو عام 2011، وحصل على وسام الصليب الأعظم من الفئة الأولى للخدمات الجليلة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وانتخب عضوا بمجلس النواب المصري وتولى رئاسة ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.