السفير محمد العرابي: استقرار مصر أحبط كل المؤامرات التي تحاك ضد الدولة

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن الاستقرار الداخلي التي تتمتع به مصر الآن يعد ضربة قاصمة لكل المؤامرات التي تحاك ضد الدولة من أعدائها في الداخل والخارج، والشعب اختار طريقه ولن نتراجع".

وأضاف السفير محمد العرابي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لم يجبرني أحد على تقديم استقالتي من وزارة الخارجية ولم أندم على ذلك، موضحا أن يأخذ قراراته الحاسمة في حياته بشكل سريع في أقل من لحظة، ولكن بعد دراسة الأمر جيدا، وبالتالي لا يندم عليها أبدا.

وكشف محمد العرابي، أسرارا في حياته الشخصية موضحا أن زوجته تدعمه بشكل دائم، موضحا أنه بدأ عمله في وزارة الخارجية دون أن يعلم أنها طالبة في كلية العلوم السياسية، مؤكدا أن دورها مهم جدا في حياته العملية والشخصية.

محمد عبدالحي محمد العرابي، وشهرته محمد العرابي، ولد ٢٦ من يناير عام ١٩٥١ بمحافظة القاهرة، تخرج من المدرسة القومية بمصر الجديدة، والتحق بكلية العلوم جامعة القاهرة ولكنها كانت لا تتناسب مع قراءاته وتطلعاته ليلتحق بعدها بكلية التجارة.

تخرج من كلية التجارة جامعة القاهرة، ثم التحق بالعمل الدبلوماسي بوزارة الخارجية، عمل في سفارات جمهورية مصر العربية لدى الكويت، لندن، واشنطن، تل أبيب، شغل منصب سفير مصر لدى المانيا ويعده كثيرون رائد العصر الذهبي للعلاقات المصرية الألمانية

شغل منصب مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية مارس ٢٠١١، وتولى منصب وزير الخارجية المصري في ال ٦ من يونيو عام ٢٠١١، حصل على وسام الصليب الأعظم من الفئة الأولى للخدمات الجليلة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وانتخب عضوًا بمجلس النواب المصري وتولى رئاسة ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.