السفير محمد العرابي: أنا والوزير سامح شكري "دفعة واحدة".. والتحقنا بالسلك الدبلوماسي عام 1976

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إنه والسفير سامح شكري وزير الخارجية الحالي أصدقاء ودفعة واحدة، ومعهم الوزير السابق نبيل فهمي أيضا، حيث طرقوا باب وزارة الخارجية في 14 مارس عام 1976، والتحقنا بالسلك الدبلوماسي في تلك الفترة.

وكشف محمد العرابي خلال مشاركته في برنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن وزارة الخارجية في عهد السفير سامح شكري حققت نتائج ملموسة في العديد من الملفات، ولعبت دورا يحسب لها في عهده.

وأضاف سامح شكري منذ التحاقه بالعمل في السلك الدبلوماسي، وعهدنا به أنه يمتلك منطق قوي وسلس ليوصلك النتائج المطلوبة، وكان الوزير أحمد أبو الغيط يقول عنا إننا قليلي الكلام ونستمع بشكل أكثر.

محمد عبدالحي محمد العرابي، وشهرته محمد العرابي، ولد 26 من يناير عام 1951 بمحافظة القاهرة، تخرج من المدرسة القومية بمصر الجديدة، والتحق بكلية العلوم جامعة القاهرة، ولكنها كانت لا تتناسب مع قراءاته وتطلعاته ليلتحق بعدها بكلية التجارة.

تخرج من كلية التجارة جامعة القاهرة، ثم التحق بالعمل الدبلوماسي بوزارة الخارجية، عمل في سفارات جمهورية مصر العربية لدى الكويت، لندن، واشنطن، وتل أبيب، شغل منصب سفير مصر لدى ألمانيا، ويعده كثيرون رائد العصر الذهبي للعلاقات المصرية الألمانية.

شغل منصب مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية مارس 2011، وتولى منصب وزير الخارجية المصري في 6 من يونيو عام 2011، وحصل على وسام الصليب الأعظم من الفئة الأولى للخدمات الجليلة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وانتخب عضوا بمجلس النواب المصري وتولى رئاسة ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.