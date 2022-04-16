السفير محمد العرابي: أذرع القوى الناعمة المصرية في الخارج كلها أسماء من الماضي

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن استراتيجية القوى الناعمة التي تبنها مصر للنفاذ إلى الآخرين بسلاسة وعدم اقحام براقة في عقول البعض لإثبات حضارتك، لافتا إلى أن مصر بتاريخها وثقافتها في قلب وعقل الجميع، مشيرا إلى أن الفن مصري تراجع خلال الفترة الماضية لأن أذرع القوى الناعمة المصرية في الخارج كلها أسماء من الماضي ".

وأضاف السفير محمد العرابي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، سفير الكويت في مصر لدية مكتبة لجميع أفلام الأبيض والأسود المصرية، مشيرا إلى أن الفن يعطي طابع عن قيم وعادات المجتمع المصري".

وعن أزمة الفن في الوقت الراهن قال وزير الخارجية الأسبق، "مبقاش فيه عبد الحليم حافظ وكوكب الشرق أم كلثوم، ونجيب محفوظ وجمال الغيطاني، مضيفا: الأخيال الجديدة لديها اهتمامات أخرى ودخول الإنترنت ووسائل التواصل الحديثة ساهمت في غياب الإبداع".

وكشف محمد العرابي، أسرارا في حياته الشخصية موضحا أن زوجته تدعمه بشكل دائم، موضحا أنه بدأ عمله في وزارة الخارجية دون أن يعلم أنها طالبة في كلية العلوم السياسية، مؤكدا أن دورها مهم جدا في حياته العملية والشخصية.

محمد عبدالحي محمد العرابي، وشهرته محمد العرابي، ولد ٢٦ من يناير عام ١٩٥١ بمحافظة القاهرة، تخرج من المدرسة القومية بمصر الجديدة، والتحق بكلية العلوم جامعة القاهرة ولكنها كانت لا تتناسب مع قراءاته وتطلعاته ليلتحق بعدها بكلية التجارة.

تخرج من كلية التجارة جامعة القاهرة، ثم التحق بالعمل الدبلوماسي بوزارة الخارجية، عمل في سفارات جمهورية مصر العربية لدى الكويت، لندن، واشنطن، تل أبيب، شغل منصب سفير مصر لدى المانيا ويعده كثيرون رائد العصر الذهبي للعلاقات المصرية الألمانية.

شغل منصب مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية مارس ٢٠١١، وتولى منصب وزير الخارجية المصري في ال ٦ من يونيو عام ٢٠١١، حصل على وسام الصليب الأعظم من الفئة الأولى للخدمات الجليلة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وانتخب عضوًا بمجلس النواب المصري وتولى رئاسة ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.

