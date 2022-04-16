السفير محمد العرابي: عمرو موسى كان مدرسة في السياسة الخارجية.. وتعلمت منه كثيرا

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أنه التقى عمرو موسى أمين جامعة الدول العربية السابق، لأول مرة عام 1982 في الكويت، خلال مؤتمر خاص بوزراء خارجية دول عدم الانحياز، وكان "موسى" حينها مدير إدارة الهئيات الدولية في وزارة الخارجية.

وأضاف محمد العرابي خلال مشاركته في برنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه عند لقاءه عمرو موسى شعر أنه يجب أن يقترب منه وهو ما حدث وأصبحنا أصدقاء من وقتها وحتى الآن لمدة 40 عاما، وأحب أن استمع إليه دائما، وأنا مؤمن به جدا وهو كذلك، وأمضيت 3 سنوات مديرا لمكتبه حينما كان وزيرا للخارجية، موضحا أن عمرو موسى كان مدرسة في السياسة الخارحية المصرية.

وتابع أن وزارة الخارجية في عهد السفير سامح شكري حققت نتائج ملموسة في العديد من الملفات، ولعبت دورا يحسب لها في عهده، موضحا أن "شكري" منذ التحاقه بالعمل في السلك الدبلوماسي، وعهدنا به أنه يمتلك منطق قوي وسلس ليوصلك النتائج المطلوبة، وكان الوزير أحمد أبو الغيط يقول عنا إننا قليلي الكلام ونستمع بشكل أكثر.

محمد عبدالحي محمد العرابي، وشهرته محمد العرابي، ولد 26 من يناير عام 1951 بمحافظة القاهرة، تخرج من المدرسة القومية بمصر الجديدة، والتحق بكلية العلوم جامعة القاهرة، ولكنها كانت لا تتناسب مع قراءاته وتطلعاته ليلتحق بعدها بكلية التجارة.

تخرج من كلية التجارة جامعة القاهرة، ثم التحق بالعمل الدبلوماسي بوزارة الخارجية، عمل في سفارات جمهورية مصر العربية لدى الكويت، لندن، واشنطن، وتل أبيب، شغل منصب سفير مصر لدى ألمانيا، ويعده كثيرون رائد العصر الذهبي للعلاقات المصرية الألمانية.

شغل منصب مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية مارس 2011، وتولى منصب وزير الخارجية المصري في 6 من يونيو عام 2011، وحصل على وسام الصليب الأعظم من الفئة الأولى للخدمات الجليلة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وانتخب عضوا بمجلس النواب المصري وتولى رئاسة ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.