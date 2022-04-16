وزير الخارجية الأسبق: مصر بلد عظيمة ويجب أن نبذل الجهود للحفاظ عليها

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إنه يعتقد أن مؤدي المهرجات لا يمكن أن يسببوا أي تأثير على الصورة الذهنية عن مصر والفن المصري في الخارج، موضحا أن "الناس ممكن تستفيد منهم في الأفراح والحفلات فقط".

وأضاف محمد العرابي خلال مشاركته في برنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه لا يمكن أن يعتزل السياسة بشكل مفاجئ، كما أنه لا يمكن أن يتراجع في كلامه أبدا ولا يتراجع عن أي وعد قطعه، موضحا أن ضميره راضٍ عن المدة التي عملت فيها بوزارة الخارجية، أما تجربته في مجلس النواب فكانت مختلفة ولا يمكن أن يكون يحدد مدى رضاه عنها.

وتابع: مصر بلد عظيمة وراسخة وقوية، ويجب أن نبذل كل جهد للحفاظ عليها.

على الجانب الآخر، كشف "العرابي" أنه التقى عمرو موسى أمين جامعة الدول العربية السابق، لأول مرة عام 1982 في الكويت، خلال مؤتمر خاص بوزراء خارجية دول عدم الانحياز، وكان "موسى" حينها مدير إدارة الهئيات الدولية في وزارة الخارجية.

محمد عبدالحي محمد العرابي، وشهرته محمد العرابي، ولد 26 من يناير عام 1951 بمحافظة القاهرة، تخرج من المدرسة القومية بمصر الجديدة، والتحق بكلية العلوم جامعة القاهرة، ولكنها كانت لا تتناسب مع قراءاته وتطلعاته ليلتحق بعدها بكلية التجارة.

تخرج من كلية التجارة جامعة القاهرة، ثم التحق بالعمل الدبلوماسي بوزارة الخارجية، عمل في سفارات جمهورية مصر العربية لدى الكويت، لندن، واشنطن، وتل أبيب، شغل منصب سفير مصر لدى ألمانيا، ويعده كثيرون رائد العصر الذهبي للعلاقات المصرية الألمانية.

شغل منصب مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية مارس 2011، وتولى منصب وزير الخارجية المصري في 6 من يونيو عام 2011، وحصل على وسام الصليب الأعظم من الفئة الأولى للخدمات الجليلة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وانتخب عضوا بمجلس النواب المصري وتولى رئاسة ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.