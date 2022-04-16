ننشر لكم في السطور التالية موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام في اليوم الخامس عشر من رمضان لعام 1443 هجريا و2022 ميلاديا.

موعد الإفطار في اليوم الخامس عشر من رمضان

وعن موعد الإفطار في اليوم الخامس عشر من رمضان، يؤذن لصلاة المغرب 6:23، والعشاء 7:44، ذلك في محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.



عدد ساعات الصيام في اليوم الخامس عشر من رمضان

ويصل عدد ساعات الصيام في اليوم الخامس عشر من رمضان لعام 1443 هجريا و2022 ميلاديا إلى 14 ساعة و47 دقيقة.



دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ طَاعَةَ الْعَابِدِينَ، وَاشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ".

ثواب دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان

مَنْ دَعَا بِهِ قَضَى اللَّهُ لَهُ ثَمَانِينَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا، وَعِشْرِينَ مِنْ حَوَائِجِ الْآخِرَةِ، وَرَفَعَ لَهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ أَلْفَ مَدِينَةٍ فِي جِوَارِ النَّبِيِّينَ مِنْ نُورٍ يَتَلَأْلَأُ، فِي كُلِّ مَدِينَةٍ أَلْفُ أَلْفِ غُرْفَةٍ، فِي كُلِّ غُرْفَةٍ أَلْفُ أَلْفِ حُجْرَةٍ، فِي كُلِّ حُجْرَةٍ مَا تَشْتَهِي الْأَنْفُسُ‏ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ.

أدعية مستحب ترديدها في اليوم الخامس عشر من رمضان

اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام واحفظنا بعزك لا يضام.

اللهم اجعل عملنا مقبولا وصيامنا مرفوعًا ودعاءنا مسموعًا واغفر لنا واجعل قلوبنا لك ساجدة في خشوع، واعف عنا واهدنا إلى صراطك المستقيم یا رحيم.‏