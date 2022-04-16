تقدم بوبة “الفجر” الإلكترونية لمتابعيها الكرام، مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني الحلقة 15 والقنوات الناقلة، حيث تصدر المسلسل خلال الساعات الماضية تريند جوجل، نظرا لأحداثه المثيرة والشيقة التي أعجبت الجماهير.

مواعيد مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني الحلقة 15

يتم عرض مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني في الساعة 6.20 في موعد الإفطار على قناة الحياة، على أن تكون الإعادة الأولى للمسلسل في الساعة 1 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 10.30 صباحًا في اليوم التالي للعرض.

أبطال مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني

مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني من بطولة هشام جمال وليلى أحمد زاهر وشيماء سيف وعمرو وهبة، كما يتمّ عرض مسلسل في بيتنا روبوت على منصة Watch it بعد أن حصلت على حقوق عرض الحلقات.

أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني

اكتشف يوسف سر أداة داخل الروبوت لذيذ، فيحاول يوسف إصلاح الروبوت ويذهل للسوق الصيني ويشتري القطعة يـ500 جنيه ليعود لوضعه الطبيعي.

وسارة قدمت العديد من المساعدات لمساعدة يوسف في رجوع لذاكرة ولكن يوسف لم يفقد الذكرة وزومبا قامت بتبليغها، واكتشفت أن يوسف لم يفقد الذكرة وفعل هذا من أجل إحضار هدية لها تناسبها، وكان يتعاون مع لذيذ، وفي الحلقة الـ14 دخل مجموعة لديهم طار وأخذوا يوسف ولذيذ وهدير في مكان توالت الأحداث لمثيرة والشيقة، ولجمهور في انتظار عرض الحلقة 15 لمعرفة الأحدث الجديدة.