تعرف على مواعيد امتحانات نهاية العام لطلاب النقل بالثانوي الفني

ننشر لكم في السطور التالية مواعيد امتحانات نهاية العام لطلاب النقل بالثانوي الفني، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد انطلاق امتحانات نهاية العام.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات النقل التحريرية بالتعليم الفني في بعض المحافظات تبدأ حسب الكثافة الطلابية بكل مديرية.



مواعيد امتحانات نهاية العام لطلاب النقل بالثانوي الفني

ومن المقرر أن تنطلق الامتحانات التحريرية لطلاب النقل للثانوي الفني، اعتبارا من يوم الثلاثاء 19 أبريل الجارى.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2022 “العملية والمعملية” يوم السبت الموافق 2022/5/21، كما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2022 التحريرية يوم السبت الموافق 2022/5/28.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم استغلال 4 أيام فقط لعقد الامتحانات خلال الشهر الجارى، على أن تعقد الامتحانات أيام "19 و20 و26 و27 أبريل الجاري.



ومن المقرر أن تعقد الامتحانات بعيدا عن الإجازات والأعياد القومية وأعياد الإخوة المسيحيين، تستكمل الامتحانات بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك.

ومن المفترض أن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء عقد الامتحانات، كما تم وضع أسئلة الامتحانات لعقد اختبارات الفصل الدراسي الثاني.