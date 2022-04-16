المركزي الروسي: الطلب على الروبل بلغ مستوى قياسي





قالت كسينيا يوداييفا النائبة الأولى لمحافظ البنك المركزي الروسي الجمعة 15 أبريل، إن الطلب على الروبل ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في أواخر فبراير، لكن الرفع الطارئ لسعر الفائدة إلى 20% ساعد على زيادة جاذبية الودائع المصرفية.

وتعرض القطاع المالي والاقتصاد الروسي لضربة من العقوبات الغربية غير المسبوقة التي فرضت لمعاقبة موسكو على ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا بدأت في 24 فبراير.

وفي سياقٍ متصل، قالت وكالة Moody's للتصنيف الائتماني إن روسيا ربما تكون في حالة تخلف عن السداد، وذلك بعد أن حاولت دفع مستحقات سنداتها الدولارية بالروبل، وهو ما قد يكون أحد أكبر التبعات حتى الآن لاستبعادها من النظام المالي الغربي منذ قرار بوتين بشن الحرب على أوكرانيا.

وفي حالة إعلان تخلف موسكو عن السداد، فسيكون ذلك أول تخلف كبير لروسيا عن سداد سندات خارجية منذ الثورة البلشفية في 1917، غير أن الكرملين يقول إن الغرب يدفع البلاد دفعًا للتخلف عن السداد من خلال فرض عقوبات معوقة.