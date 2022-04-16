سفرة اليوم الخامس عشر من رمضان.. حواوشي وسلطة خضراء وبطاطس وعصير قمر الدين

نقدم لكم في سفرة اليوم الخامس عشر من رمضان طريقة تحضير حواوشي وسلطة خضراء وبطاطس وعصير قمر الدين

الحواوشي

المقادير

لحم غنم مفروم فرما ناعم

بصل مفروم فرما ناعما

خل أبيض ملعقتان كبيرتان

زيت نباتي ملعقتان كبيرتان

ملح ملعقة صغيرة ونصف

فلفل أسود ملعقة صغيرة

بهارات عربية مشكلة

خبز 5 أرغفة



طريقة التحضير

في وعاء، ضعي اللحم، البصل والخلّ.

أضيفي الملح، الفلفل الأسود والبهارات العربية المشكلة. أخلطي المكونات حتى تتداخل.

شكّلي كرات من مزيج اللحم وضعيها في طبق.

إفتحي رغيف من الخبز افردي داخله كرة من مزيج اللحم.

كرّري العملية ختى انتهاء الكمية.

إدهني وجه الأرغفة بالزيت النباتي.

غلّفي كلّ رغيف بورق زبدة وضعيه في صينية فرن.

حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لـ25-30 دقيقة حتى ينضج الحواوشي.

البطاطس المحمرة

المقادير

كيلو بطاطس

فنجان صغير من الخل

ماء

ملح

طريقة تحضير

قطعيها أصابع متساوية

اغلي الماء بالملح ثم بعد الغليان مباشرة

ضعي الخل ضعي البطاطس في الماء المغلي وغطيها واتركيها لخمس دقائق.

يمكنك أن تطفئي النار أو تتركيها تغلي بها لدقيقتين صفي البطاطس من الماء

اقليها بشكل عادي بشرط غزارة الزيت جدًا

السلطة الخضراء

المقادير

2 حبة خيار كبير الحجم

2 حبة طماطم كبيرة الحجم

1 حبة بصل صغيرة الحجم

1 حزمة جرجير

نصف رأس خس

نصف حزمة بقدونس

نصف حزمة كزبرة

نصف حزمة شبت أخضر

1 حبة جزر متوسطة الحجم

2 حبة فلفل أخضر

1 عود بصل أخضر

ربع كوب كبير شبت مفروم

2 معلقة عصير ليمون

2 معلقة زيت زيتون

2 ملعقة خل

1 ملعقة ملح

1 ملعقة صغيرة كمون

خطوات التحضير

تقطيع جميع المكونات السابقة نقلبهم معًا حتى يتجانسوا

نقوم بتتبيل السلطة الخضراء وتقدم بالهن والشفا.

عصير قمر الدين

المقادير

قمرالدين

2 لتر من الماء

طريقة التحضير

انقعي مربعات قمر الدين بالماء لمدة ليلة كاملة.

اضربي المزيج بالخلاط الكهربائي حتى يصبح ناعمًا.

ضعيه في إبريق التقديم في الثلاجة حتى يبرد وقدميه باردًا.