محافظ قنا يعلن الانتهاء من تنفيذ أول مركز لتنمية الأسرة والطفل بالمراشدة

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عن الانتهاء من تنفيذ مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف كأول مركز على مستوى الجمهورية يتم الإنتهاء من تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، جاء ذلك خلال تفقده لأقسام المبنى، رافقه حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة، والعميد وليد محمد المشرف على تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقنا، وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الإجتماعى، والمهندس أشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة، واحمد السيد وكيل وزارة التموين، ومحمود العمارى مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا، وإبراهيم خلاوى رئيس مدينة الوقف، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

استمع محافظ قنا إلى شرح مفصل لمحتويات المركز، مشيرا إلى أن المبنى مقام على مساحة ١٠٠٠م، ويتكون من طابقين، ويضم ( وحدة تضامن اجتماعى، حضانة اطفال مزودة بفناء للألعاب، مشغل، معرض لمنتجات المشغل )، بالإضافة إلى عدد من الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للتنمية الاقتصادية والتمكين الاقتصادى للنساء وإشراكهم فى سوق العمل، مشيرًا إلى أنه تم تصميم المبنى ليتناسب مع وظائف الوحدات الداخلية به، كما تم عمل " رامب " لذوى الاحتياجات الخاصة لتيسير دخولهم وخروجهم من المركز.

وقال محافظ قنا، إنه سيتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لسرعة تأثيث المركز، تمهيدا لبدء العمل به، حتى يتسنى لأهالى القرية الإستفادة من الخدمات المميزة التى يقدمها المركز، لافتا إلى أن قرية المراشدة شهدت ايضا افتتاح أول مجمع خدمات حكومية، وأول مجمع زراعى على مستوى الجمهورية ضمن مبادرة حياة كريمة، وقد تفضل الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإفتتاحهما خلال زيارته التاريخية لمحافظة قنا فى ديسمبر ٢٠٢١.

وأضاف الداودي أن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " تستهدف تنفيذ ٤٨ مشروع فى قطاع التضامن الاجتماعى، لافتا إلى أن نسبة تنفيذ إجمالي المشروعات فى هذا القطاع وصلت إلى ٧٠٪؜ حتى الآن.