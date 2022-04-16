الإحصاء: 56.3% ارتفاعًا فى قيمة الصادرات المصرية لأمريكا





أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 2.5 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.6 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 56.3%؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من أمريكا 6.1 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 4.7 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 30.9%.



وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لتسجل 8.6 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 6.3 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 37.4%.



أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2021:



1. ملابس بقيمة 1.2 مليار دولار.

2. سجاد وأغطية أرضيات بقيمة 206 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 167.5 مليون دولار.

4. زجاج ومصنوعاته بقيمة 90.3 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2021

1. حبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية بقيمة 1.6 مليار دولار.

2. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة مليار دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة 447.8 مليون دولار.

4. طائرات وسفن فضائية بقيمة 418 مليون دولار.

5. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 352.4 مليون دولار.



وبلغت قيمة الاستثمارات الأمريكية في مصر 1.6 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 1.4 ملياردولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 15.1%.



وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بأمريكا 975.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 842 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 15.8%، بينما بلغت قيمة تحويلات الأمريكيين العاملين في مصر 49.9 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 59.3 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 15.9%.



