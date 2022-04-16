"بيتكوين ترتفع".. أسعا العملات الرقمية اليوم السيت 16 أبريل 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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وارتفعت العملات الرقمية المشفرة، خلال تعاملات السبت 16 أبريل 2022 بنسبة 0.87% لتصل إلى 1.88 تريليون دولار، بحجم تدفقات نقدية خلال آخر 24 ساعة بلغ 57.90 مليار دولار.

وارتفع سعر بيتكوين بنسبة 0.14% ليصل إلى 40414.10 دولار، كما زادت القيمة السوقية للعملة الأكثر شعبية في العالم إلى مستوى 768.647 مليار دولار.


وكان أعلى مستوى وصل إليه سعر بيتكوين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما سجلت 68 ألفا و992 دولارًا.

وتراجع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.15% مسجلًا 3036.28 دولار.

كما هوى سعر بينانس كوين Binance coin BNB في حدود 0.58% إلى 415.24 دولار.

وقفز سعر عملة الريبل XRP بنسبة 2.11% إلى مستويات 0.7823 دولار.

وصعد سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 1.59% لتسجل 0.9584 دولار.

وربح سعر بولكادوت Polkadot بنسبة 1.75% إلى مستويات 18.33 دولار.

وقفز سعر دوجكوين DOGE/USD بنسبة 0.79% إلى مستويات 0.1459 دولار.

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