"بيتكوين ترتفع".. أسعا العملات الرقمية اليوم السيت 16 أبريل 2022
وارتفعت العملات الرقمية المشفرة، خلال تعاملات السبت 16 أبريل 2022 بنسبة 0.87% لتصل إلى 1.88 تريليون دولار، بحجم تدفقات نقدية خلال آخر 24 ساعة بلغ 57.90 مليار دولار.
وارتفع سعر بيتكوين بنسبة 0.14% ليصل إلى 40414.10 دولار، كما زادت القيمة السوقية للعملة الأكثر شعبية في العالم إلى مستوى 768.647 مليار دولار.
وكان أعلى مستوى وصل إليه سعر بيتكوين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما سجلت 68 ألفا و992 دولارًا.
وتراجع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.15% مسجلًا 3036.28 دولار.
كما هوى سعر بينانس كوين Binance coin BNB في حدود 0.58% إلى 415.24 دولار.
وقفز سعر عملة الريبل XRP بنسبة 2.11% إلى مستويات 0.7823 دولار.
وصعد سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 1.59% لتسجل 0.9584 دولار.
وربح سعر بولكادوت Polkadot بنسبة 1.75% إلى مستويات 18.33 دولار.
وقفز سعر دوجكوين DOGE/USD بنسبة 0.79% إلى مستويات 0.1459 دولار.