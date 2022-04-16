عاجل.. ارتفاع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم

واصلت أسعار الذهب فى مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 16 أبريل 2022، ارتفاعها متأثرة بتعاملات البورصة العالمية والتي سجلت الأوقية فيها 1974 دولارًا، ويغلق سوق الصاغة فى مصر غدًا (الأحد) إجازة أسبوعية.

أسعار الذهب فى مصر اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 680 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 874 جنيها.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1020 جنيها.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1166جنيها.



سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8210 جنيهات.



استقرت أسعار الذهب على انخفاض أمس، ومع ذلك، استعد المعدن الأصفر للمكاسب الأسبوعية الثانية على التوالي حيث أدت الحرب في أوكرانيا واتساع الضغوط التضخمية إلى تعزيز المعدن الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.