موانئ البحر الأحمر تسجل تداول 7378 طن بضائع عامة

شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم، تداول 7378 طن بضائع عامة ومتنوعة و401 شاحنة و19 سيارة ملاكي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول ومغادرة ٧ سفينة خلال اليوم.

فسجلت الهيئة بموانيها وصول 3 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 4 سفن بضائع عامة ومتنوعة، واجمالي السفن المتراكية علي الأرصفة 12 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفينة جديدة اليوم.

وبلغت حركة الصادرات تداول 5282طن بضائع عامة ومتنوعة و311 شاحنة و2 ملاكي كما بلغت حركة الواردات تداول 2096 طن بضائع عامة ومتنوعة 276 شاحنة و17 ملاكي

وفي هذا الصدد استقبل ميناء سفاجا السفينة امل 99 شاحنة محملة 1779 طن بضائع عامة ومتنوعة و17 ملاكي وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس 107 شاحنة بحمولة 2460 طن بضائع عامة ومتنوعة و2 ملاكي والسفينة الحرية 64 شاحنة بحمولة 1465 طن بضائع عامة ومتنوعة

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 25 شاحنة بحمولة 196 طن بضائع عامة و121 طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا و48 شاحنة فارغة وتصدير ٥٨ شاحنة بحمولة 1357 طن بضائع عامة.

وفي هذا السياق سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 587 راكب بموانيها.