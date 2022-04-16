أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصرى، فى بداية تعاملات اليوم السبت 16 إبريل 2022، حسب آخر تحديث للموقع الرسمى للبنك المركزى المصرى.

وسجل سعر الدولار الأمريكى 18.32 جنيه للشراء و18.44 جنيه للبيع، واليورو 19.97 جنيه للشراء و20.11جنيه للبيع، الجنيه الإسترلينى 24.04 جنيه للشراء و24.21 جنيه للبيع.

أما الريال السعودى فسجل 4.88 جنيه للشراء و4.91 جنيه للبيع، والدينار الكويتى 60.04 جنيه للشراء 60.55 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتى 4.98 جنيه للشراء و5.02 جنيه للبيع