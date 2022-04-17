أحمد موسى عن ارتفاع أسعار الطماطم والبامية: ما تشتروش (فيديو)

توك شو
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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طالب الإعلامي أحمد موسى،  بعدم شراء الطماطم بالسعر المرتفع قائلا: "بكرة درجة الحرارة 40 والطماطم هتبوظ وسعرها هينزل للنص.. لما تلاقي الحاجة غالية متجبهاش خاصة أن البديل الرخيص متوفر"

وأضاف خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة صدى البلد، أن أسعار الطماطم في بعض المتاجر الكبرى وصلت إلى 27 جنيه فيما تتواجد في سوق العبور بنحو 9 جنيهات وقد تصل إلى 15 جنيه للكيلوجرام الواحد.

وتابع أنه فوجئ على مدار الأيام الماضية وجود حديث عن ارتفاع أسعار البامية إلى نحو 200 جنيه، متابعا "لا صحة لما يشاع أن سعر البامية وصل إلى تلك الأرقام".

وأكمل: "الوقت الحالي ليس وقت زراعة البامية وسيتم حصدها في الصيف وتتراوح أسعارها حاليا ما بين 40 إلى 60 و70 جنيها"، لافتا إلى أن البامية المتوفرة في الأسواق حاليا هي ما يطلق عليها "بشاير البامية" وهي موجودة بكميات محدودة، فيما تتوافر بأسعار رخيصة في المجمعات الاستهلاكية وهي البامية المجمدة بأسعار تتراوح ما بين 9-22 جنيه.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أن البامية سوف ينخفض سعرها بعد أسبوعين من الآن بعد بداية حصد المحصول الجديد.

وحول أسعار البطاطس في سوق العبور قال الإعلامي أحمد موسى إن الأسعار تتراوح ما بين 1.25 جنيه إلى 4 جنيهات، والبصل من 2 جنيه إلى 4 جنيهات، فيما تتواجد الخضراوات بأسعار مخفضة في سوق العبور.

برنامج “على مسئوليتي” الإعلامي أحمد موسى الطماطم البامية البطاطس
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