عاجل،، إيقاف 1000 شركة عن تصدير منتجاتها لمصر إبرازها  ال جي والمراعي ويونيليفر

أوقفت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أكثر من 1000، عن تصدير منتجاتها للسوق المحلي من بينهم شركات عاملة في قطاع التجزئة، والسلع الكهربائية، والمنسوجات.

وشملت القائمة، شركات متعددة الجنسيات من السعودية وفرنسا وانجلترا والمغرب وأمريكا، واستحوذت الشركات التركية على النسبة الأكبر من القائمة.

ومن أشهر الشركات التي ضمتها القائمة كلا من المراعي السعودية، ويونيليفر الانجليزية، وال جي الكورية الجنوبية، وشركة رخام الأردن، ومؤسسة سامو بلت التجارية، ورويال بالاس لصناعة المفروشات، المركز المصري الاوروبى لتنمية التجارة، شركة ماكرو للمستحضرات الطبية.

مخالف القرار 43 لسنة 2016

وجاء حظر استيراد منتجات تلك الشركات؛ لمخالفتها القرار 43 لسنة 2016، حيث ينص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة للتصدير المنتجات إلى جمهورية مصر العربية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل، ويصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب، وشملت قائمة المنتجات التى تشترط تسجيلها في سجلات الرقابة على الصادرات والواردات قبل دخولها مصر كلا من الألبان والفاكهة والزيوت والدهون والشكولاته والعصائر ومستحضرات التجميل.

ويكون الشركات الموقوفة عن التصدير لمصر، الحق في توفيق أوضاعها وفقا لما منصوص عليه في القرار للعودة إلى تصدير منتجاتها للسوق المحلي بعد استيفاء الشروط.

وكانت وزيرة التجارة نيفين جامع قامت بإدخال تعديلات على القرار في مارس الماضي، تضمنت إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43 التي نصت على أن "يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره"، كما نص القرار على استبدال نص البند (ثالثًا) بالمادة الثانية من القرار رقم 43 لتكون "يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفي حالة التشكيك في صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.