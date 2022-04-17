بيان رسمي من الشركة المنتجة لـ"بطلوع الروح" بشأن اختطاف أحمد السعدني

الفجر الفني
السعدني
السعدني
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أصدرت الشركة المنتجة لمسلسل “بطلوع الروح”، بيانًا رسميًا عبر حسابها الخاص تويتر، حول إشاعة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اختطاف أحمد السعدني اثناء تواجده في مفرق طيبة بلبنان

 

وقالت الشركة في البيان أن السعدني بألف خير، والخبر عار من الصحة، إذ أن فريق العمل إنتهى اليوم من تصوير مشاهده الخاصة بمسلسل"بطلوع الروح".

 

وأكدت الشركة في البيان أن المخطوف هو موظف يعمل في شركة الصباح وأن المنتج صادق الصباح يتابع ملابسات القضية مع الأجهزة الأمنية.

 

مسلسل بطلوع الروح من إخراج كاملة أبو ذكري وبطولة منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد داود وأحمد السعدني، ويتكون المسلسل من 15 حلقة والذي تم عرض أولى حلقاته على قناة mbc الفضائية يوم 16 أبريل وفي النصف الثاني من شهر رمضان.

 

أحمد السعدنى بطلوع الروح دراما
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