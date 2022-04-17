تقلبات جوية ومنخفض خماسيني.. الأرصاد تكشف كواليس حالة الطقس حتى الخميس المقبل

حذرت الأرصاد الجوية من طقس الأسبوع الجاري، حيث يسود تقلبات جوية حادة وسريعة، ومنخفض خماسيني.

كواليس حالة الطقس من الأحد إلى الخميس

وكشفت الأرصاد الجوية عن كواليس حالة الطقس من اليوم الأحد 17 إبريل حتى الخميس المقبل 21 إبريل 2022.

وأعلنت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى مائل للبرودة في فترات الليل وفي الصباح الباكر.

وتوقعت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مستقر على الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، لطيف في فترات الليل.

كما توقعت الأرصاد أنه يسود طقس معتدل على السواحل الشرقية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل ليلا.



حالة الطقس الأحد 17 أبريل:

أكدت الأرصد الجوية أنه يسود البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على على غرب البلاد وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



حالة الطقس الإثنين 18 أبريل:

وأوضحت الأرصاد الجوية وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.



حالة الطقس الثلاثاء 19 أبريل والأربعاء 20 أبريل:

وتتوقع الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من الثلاثاء انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس ربيعي مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.



كما تتوقع الأرصاد الجوية وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



حالة الطقس الخميس 21 أبريل:

وأشارت الأرصاد الجوية إلى وجود نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.