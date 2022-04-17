تعرف على دعاء اليوم السادس عشر من رمضان

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان.. ننشر لكم في السطور التالية أدعية كن يرددها النبي محمد صلى الله عليه وسلم مخصصة لأيام شهر رمضان الكريم.

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان

اَللّهُمَّ وَفِّقْني فيهِ لِمُوافَقَةِ الْأبرارِ، وَجَنِّبْني فيهِ مُرافَقَةِ الأشرارِ، وَآوني فيهِ برَحمَتِكَ إلى دارِ القَرارِ بإلهيَّتِكَ يا إله العالمينَ.

أفضل الأدعية المستحب ترديدها في اليوم السادس عشر من شهر رمضان

اللَّهُمَّ اهْدِنِى فِيهِ لِعَمَلِ الْأَبْرَارِ، وَجَنِّبْنِى فِيهِ مُرَافَقَةَ الْأَشْرَارِ، وَأَدْخِلْنِى فِيهِ بِرَحْمَتِكَ دَارَ الْقَرَارِ، بِإِلَهِيَّتِكَ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ.



اللَّهُمَّ لَا تَخْذُلْنِي لِتَعَرُّضِ مَعَاصِيكَ، وَأَعِذْنِي مِنْ سِيَاطِ نَقِمَتِكَ وَ مَهَاوِيكَ‏، وَأَجِرْنِي مِنْ مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ، بِمَنِّكَ وَأَيَادِيكَ يَا مُنْتَهَى رَغْبَةِ الرَّاغِبِينَ.



اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَ اَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَ اَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَ احْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ.



اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَ اجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَ اجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ.

موعد الإفطار وعدد ساعات الصيم في اليوم السادس عشر من رمضان

وعن موعد الإفطار في اليوم السدس عشر من شهر رمضان المبارك، وفقا لمحافظة القاهرة وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت، من المنتظر أن يؤذن لصلاة المغرب 6:23 والعشاء 7:45.

أما عدد ساعات الصيام في اليوم السادس عشر من شهر رمضان 1443/2022 يصل إلى 14 ساعة و48 دقيقة.