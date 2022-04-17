موعد آذان المغرب في اليوم السادس عشر من شهر رمضان

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بوابة الفجر
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حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على توفير كافة المعلومات المتعلقة حول مواقيت الصلاة، ننشر لكم في السطور التالية، موعد الإفطار في اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك، ومواقيت صلاة المغرب والعشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

موعد آذان المغرب في اليوم السادس عشر من شهر رمضان 

من المفترض أن يصل عدد ساعات الصيام فى اليوم السادس عشر من شهر رمضان إلى 14 ساعة و48 دقيقة، ويؤذن لصلاة المغرب 6:23 ويؤذن لصلاة العشاء 7:45.

دعاء الإفطار في رمضان

اللهمَّ لك أسلمتُ، وبك آمنتُ، وعليك توكلتُ، وإليك أنبتُ، وبك خاصمتُ، اللهمَّ إني أعوذ بعزَّتِك، لا إله إلا أنت، أن تُضِلَّني، أنت الحيُّ الذي لا يموتُ، والجنُّ والإنسُ يموتون.

اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من علمٍ لا ينفعُ، وقلبٍ لا يخشعُ، ودعاءٍ لا يُسمعُ، ونفسٍ لا تشبعُ.


اللَّهمَّ رحمتَكَ أرجو فلا تكِلْني إلى نفسي طرفةَ عينٍ وأصلِحْ لي شأني كلَّه لا إلهَ إلَّا أنتَ.

اللَّهمَّ آتِنا في الدُّنيا حَسنةً وفي الآخرةِ حَسنةً وقِنا عذابَ النَّارِ.

اللهمَّ إني أعوذُ بك من العجزِ والكسلِ، والجُبنِ والهَرمِ، والبُخلِ، وأعوذ بك من عذابِ القبرِ، ومن فتنةِ المحيا والمماتِ.

اللهمّ أعوذُ برضاك من سخطِك، وبمعافاتِك من عقوبتِك، وأعوذُ بك منك لا أُحْصى ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسِك.

موعد اذان المغرب اليوم السادس عشر من شهر رمضان مواقيت صلاة المغرب والعشاء مواقيت الصلاة موعد الافطار شهر رمضان المبارك
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