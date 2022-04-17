لمرضى القولون.. يجب تجنب هذه الأطعمة في الإفطار والسحور

هناك مجموعة من الأطعمة التي يجب على مرضى القولون تجنبها في وجبات الإفطار والسحور منعا للإصابة بالتقلصات والشعور بالألم المزعج في الفترة بين الإفطار والسحور.

ولتسهيل عملية الهضم لدى مرضى القولون يجب تجنب أطعمة في وجبات الإفطار والسحور، وتستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية التفاصيل الكاملة حول هذا الموضوع في السطور التالية:



لمرضى القولون.. يجب تجنب هذه الأطعمة في الإفطار

تجنب تناول المسبكات والمقليات والأطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون

تجنب تناول الوجبات السريعة التي تدمر القولون وتجعل مريض القولون يشعر بتقلصات البطن المؤلمة.

يجب التقليل من بعض الإضافات التي توجد في الطعام، مثل (الثوم والبصل)، وفي حالة الرغبة في تناولهم يمكن وضعهم باودر وبكميات بسيطة جدا.



لمرضى القولون.. يجب تجنب هذه الأطعمة في السحور

يجب تجنب تناول البقوليات مثل (الفول والفلافل)

يجب تجنب الأطعمة الحارة والتوابل الزائدة والمخللات

يجب منع شرب عصير السوبيا ومنتجات الألبان

يجب الابتعاد عن المياه الغازية؛ فهي تشعر مرضى القولون أنها تعمل على شعورهم بالراحة، ولكنها تؤذيهم ولا تساعد على الهضم.

طريقة تناول وجبة الإفطار الصحيحة للحماية من تقلصات البطن

تناول طعام الإفطار على فترات

البدء بتناول ثلاث تمرات

الذهاب إلى صلاة المغرب

تناول وعاء الشوربة لتهيئة المعدة لاستقبال الطعام

تناول السلطة الخضراء التي تسهل عملية الهضم

وفي آخر الطعام يتناول البروتينات والنشويات مثل الأرز والمكرونة بكمية بسيطة منعا للإصابة بآلام القولون.