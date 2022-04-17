أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 17-4-2022

استقرت أسعار الذهب فى مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 17 أبريل 2022، بعد ارتفاعها أمس متأثرة بتعاملات البورصة العالمية والتي سجلت الأوقية فيها 1974 دولارًا، ويغلق سوق الصاغة فى مصر غدًا (الأحد) إجازة أسبوعية.

أسعار الذهب فى مصر اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 680 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 874 جنيها.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1020 جنيها.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1166جنيها.



استقرت أسعار الذهب على انخفاض أمس، ومع ذلك، استعد المعدن الأصفر للمكاسب الأسبوعية الثانية على التوالي حيث أدت الحرب في أوكرانيا واتساع الضغوط التضخمية إلى تعزيز المعدن الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.