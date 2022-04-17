الإمام الأكبر يهنئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد

أخبار مصر
الأستاذ الدكتور أحمد
الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
Advertisements

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًا بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الكنيسة الأرثوذوكسية، للتهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا للإخوة المسيحين في مصر والعالم أن تعود عليهم هذه المناسبات بالخير والسلام.

وخلال الاتصال، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن اعتزاز الأزهر بالعَلاقة التي تربط المصريين؛ مسلمين ومسيحيين، والتي تنبع من الفهم الصحيح للدِّين.

وأكد أن التهنئة ليست من باب المجاملة أو الشكليات، وإنما تأتي انطلاقًا من فهمنا لتعاليم ديننا الحنيف، مشيرًا إلى أنَّ علاقة المسلمين والمسيحيين تُعد تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء، وأنَّ هذه الأخوَّة ستظلُّ دائمًا الرباط المتين الذي يَشتدُّ به الوطن في مواجهة الصعاب والتحديات.

من ناحيته، أعرب قداسة البابا تواضروس عن سعادته بمكالمة شيخ الأزهر، وسروره بالتجديد الدائم لأواصر الصداقة والمحبة والالتفاف حول النسيج الوطني المصري المتين الذي يجمع المسلمين والمسيحين.

وأشار  إلى اعتزازه بالعلاقة التي تربط قادة الكنيسة ورجالها بعلماء الأزهر الشريف، وأنَّ هذه العلاقة تُمثل انعكاسًا للتعاون والعلاقة التي تربط بين المؤسستين العريقتين في مختلف المجالات.

الامام الاكبر الازهر الشريف أحمد الطيب الدكتور أحمد الطيب الكنيسة الأرثوذوكسية البابا تواضروس مسيحيين شيخ الأزهر المسلمين تهنئة شيخ الأزهر الشريف البابا تواضروس الثاني المسلمين والمسيحيين أحمد الطيب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر تواضروس الثاني

مواد متعلقة

طلب مفاجئ من هالاند يربك حسابات رحيله
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل،، إيقاف 1000 شركة عن تصدير منتجاتها لمصر إبرازها  ال جي والمراعي ويونيليفر

بيان عاجل من وزارة البيئة بشأن منخفض خماسيني يضرب البلاد.. وتحذير لكبار السن

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الهداف

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

فرص الأهلي في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

بعد فوزه ذهابًا.. ماذا يحتاج الأهلي للتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال أمام الرجاء المغربي؟

تعرف على تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت قيادة إيهاب جلال

ميدو يوجه رسالة للأهلي قبل موقعة الحسم الإفريقي