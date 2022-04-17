"مراكب النجاة".. انطلاق حملات طرق الأبواب بقنا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

أطلق المجلس القومي للمرأة فعاليات حملة طرق الأبواب تحت شعار "مراكب النجاة شراعها مصري" بعدد من القرى الأكثر احتياجا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بمحافظة قنا.

وقالت الدكتورة هدى السعدي، مقرر المجلس القومي للمرأة بقنا، إن المبادرة تم إطلاقها خلال الفترة من ١٦ وحتى ٢٣ أبريل ٢٠٢٢، وفي إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت، أن توعية السيدات هامة جدا لمواجهة هذه القضية الخطيرة، مشددة أيضا على دعم الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة الكامل لهذه المبادرة إيمانًا منها بالدور الهام الذي تلعبه المرأة سواء كانت الأم أو الأخت أو الجدة في إقناع الأبناء داخل أسرهن بالعدول عن قرار الهجرة غير الشرعية، والبحث عن فرص آمنة للعمل بالداخل.

وأشارت السعدي، إلى سعادة المجلس القومي برئاسة الدكتورة مايا مرسى، باستمرار التعاون مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج صاحبة فكرة توعية السيدات بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأكدت مقرر المجلس القومي بقنا، عقد دورات تدريبية لعدد من الرائدات، لتعريفهن برسائل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجهود الدولة للحد منها والتعريف بالبدائل المتاحة لتوفير فرص العمل الأمن بالداخل.