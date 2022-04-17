"مراكب النجاة".. انطلاق حملات طرق الأبواب بقنا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

محافظات
حملات توعية
حملات توعية
Advertisements

أطلق المجلس القومي للمرأة فعاليات حملة طرق الأبواب تحت شعار "مراكب النجاة شراعها مصري" بعدد من القرى الأكثر احتياجا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بمحافظة قنا.

وقالت الدكتورة هدى السعدي، مقرر المجلس القومي للمرأة بقنا، إن المبادرة تم إطلاقها خلال الفترة من ١٦ وحتى ٢٣ أبريل ٢٠٢٢، وفي إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت، أن توعية السيدات هامة جدا لمواجهة هذه القضية الخطيرة، مشددة أيضا على دعم الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة الكامل لهذه المبادرة إيمانًا منها بالدور الهام الذي تلعبه المرأة سواء كانت الأم أو الأخت أو الجدة في إقناع الأبناء داخل أسرهن بالعدول عن قرار الهجرة غير الشرعية، والبحث عن فرص آمنة للعمل بالداخل.

وأشارت السعدي، إلى سعادة المجلس القومي برئاسة الدكتورة مايا مرسى، باستمرار التعاون مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج صاحبة فكرة توعية السيدات بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأكدت مقرر المجلس القومي بقنا، عقد دورات تدريبية لعدد من الرائدات، لتعريفهن برسائل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجهود الدولة للحد منها والتعريف بالبدائل المتاحة لتوفير فرص العمل الأمن بالداخل.

الهجرة غير الشرعية المجلس القومي للمرأة تاريخ إنشاء المجلس القومي للمرأة

مواد متعلقة

طلب إحاطة بشأن عمليات تبادل غير قانونية لأكواد الوحدات السكنية المطروحة لمتوسطي الدخل
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل،، إيقاف 1000 شركة عن تصدير منتجاتها لمصر إبرازها  ال جي والمراعي ويونيليفر

بيان عاجل من وزارة البيئة بشأن منخفض خماسيني يضرب البلاد.. وتحذير لكبار السن

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الهداف

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

فرص الأهلي في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

بعد فوزه ذهابًا.. ماذا يحتاج الأهلي للتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال أمام الرجاء المغربي؟

تعرف على تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت قيادة إيهاب جلال

ميدو يوجه رسالة للأهلي قبل موقعة الحسم الإفريقي