الخشت يهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

تقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، باسم مجلس جامعة القاهرة وأعضاء هيئة التدريس، بخالص التهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة المسيحيين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا لهم المحبة والسلام.

وتمنى الدكتور محمد الخشت، السعادة والخير لجميع المسيحيين في عيدهم، داعيًا الله أن يحفظ مصر في أمن وأمان.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن ترابط المسلمين والمسيحيين هو حائط الصد القوي لمواجهة محاولات زرع الفتنة والتحديات التي تواجه بلادنا خارجيًا وداخليًا، مؤكدًا أن الأعياد فرصة متجددة لإظهار المودة والمحبة فيما بيننا.