"الإسكان": بدء تسليم وحدات سكن مصر بمدينة المنيا الجديدة 15مايو المقبل

الاقتصاد
بوابة الفجر
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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بأن جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة سيبدأ يوم الأحد الموافق 15/5/2022، وحتى يوم الثلاثاء 31/1/2023، في تسليم الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر بمنطقة الامتداد بمدينة المنيا الجديدة.

وأوضح المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 46، 47، من يوم الأحد 15/5/2022: يوم الخميس 26/5/2022، ووحدات العمارتين 2، 3، من يوم الأحد 29/5/2022: يوم الخميس 9/6/2022، ووحدات العمارات 32، 33، 34، من يوم الأحد 12/6/2022: يوم الأربعاء 29/6/2022، ووحدات العمارتين 42، 43، من يوم الأحد 17/7/2022: يوم الأربعاء 27/7/2022، ووحدات العمارات 1، 4، 5، من يوم الإثنين 1/8/2022: يوم الإثنين 15/8/2022.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارتين 22، 24، من يوم الثلاثاء 16/8/2022: يوم الخميس 1/9/2022، ووحدات العمارتين 25، 26، من يوم الأحد 4/9/2022: يوم الخميس 15/9/2022، ووحدت العمارتين 44، 45، من يوم الأحد 18/9/2022: يوم الخميس 29/9/2022، ووحدات العمارتين 6، 7، من يوم الإثنين 3/10/2022: يوم الأربعاء 12/10/2022، ووحدات العمارات 9، 12، 13، من يوم الأحد 16/10/2022: يوم الإثنين 31/10/2022.

وأضاف: سيتم تسليم وحدات العمارتين 8، 10، من يوم الثلاثاء 1/11/2022: يوم الثلاثاء 15/11/2022، ووحدات العمارتين 11، 14، من يوم  الأربعاء 16/11/2022:  يوم الأربعاء 30/11/2022، ووحدات العمارتين 15، 16، من يوم الخميس 1/12/2022: يوم الخميس 15/12/2022، ووحدات العمارتين 17، 18، من يوم الأحد 18/12/2022، وحتى يوم الخميس 29/12/2022، ووحدات العمارات 19، 20، 21، من يوم الأحد 1/1/2023: يوم الأحد 15/1/2023، وتخصيص الأيام من الإثنين 16/1/2023: الثلاثاء 31/1/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.  

 


 

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