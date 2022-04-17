46.3 مليار دولار حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية



تراجعت حيازة دولة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 8.49 بالمائة، على أساس سنوي.

وبلغت حيازة الإمارات من السندات في شهر فبراير/شباط 2022 نحو 46.3 مليار دولار، مقارنة 50.6 مليار دولار في الشهر المماثل عام 2021، وفقًا للتقرير الشهري لوزارة الخزانة الأمريكية.

وعلي مستوى الدول العربية جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأول، وتراجعت حيازتها من السندات الأمريكية 2.26 بالمائة لتصل إلى 116.7 مليار دولار حتى نهاية فبراير 2022، مقابل 119.4 مليار دولار حتى نهاية يناير الماضي.

وسجلت إجمالي استثمارات السعودية من السندات الأمريكية 116.7 مليار دولار بنهاية شهر فبراير/ شباط 2022، مسجلة أدنى مستوى خلال العام، مقابل 132.9 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وبالمركز الثانى حلت الكويت حيث استقرت استثماراتها بالسندات الأمريكية عند نفس مستوى الشهر قبل الماضي المقدر بنحو 50.6 مليار دولار.

وجاءت الإمارات في المركز الثالث، بإجمالي استثمارات 46.3 مليار دولار، مقارنة بـ 44.8 مليار دولار في الشهر السابق له، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 3.34%.

وارتفعت أيضًا حيازة دولة قطر من 5.165 مليار دولار في نهاية يناير/كانون الثانى 2022 إلى إلى 5.708 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط الماضي.

وتليها سلطنة عُمان والتي رفعت تلك الاستثمارات بنسبة 1.3% من 5.297 مليار دولار بنهاية يناير الماضي إلى 5.338 مليار دولار بنهاية فبراير 2022.

أما دولة البحرين رفعت استثمارات السندات الأمريكية بنسبة 1.3% من 1.508 مليار دولار بنهاية يناير الماضي إلى 1.528 مليار دولار بنهاية فبراير 2022.

وجاءت دولة اليابان في المركز الأول عالميًا مستحوذة على سندات خزانة أمريكية بقيمة 1.306 تريليون دولار.

وتبعتها الصين في المرتبة الثانية بـ1.054 تريليون دولار،

وفي المرتبة الثالثة كانت من نصيب المملكة المتحدة بـ 625.2 مليار دولار.