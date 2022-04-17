محمد عصام يكتب: لاتنظروا للأداء فقط اتركوه يلعب المباريات الكبيرة

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الأهلي مع نادي الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروي الجاري 2021 – 2022.

ويسعى المارد الأحمر للدفاع عن لقبه الذي يحمله خلال النسختين الأخيرتين مع مديره الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني وذلك بعد حسم النسخة التاسعة بالفوز على الزمالك في نهائي القرن ومن ثم خطف العاشرة من بين أنياب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وفي هذا الصدد يرى الناقد الرياضي محمد عصام أن موسيماني يعد من أبرز المديرين الفنيين القادر على لعب المواجهات الكبرى ضد الأندية العربية والأفريقية سواء في بطولة دوري الأبطال أو غيرها من المسابقات المختلفة.

وأضاف عصام:" لا يجب على جماهير النادي الأهلي القلق من مستوى المارد الأحمر في بطولة الدوري المصري خاصةً بعد الهزيمة التي مُني بها رفقاء محمد مجدي أفشة على يد نادي المصري البورسعيدي في الجولة الأخيرة بهدف نظيف وكذلك الفوز بهدفين لهدف أمس في مباراة الذهاب أمام الرجاء وهو ما أثار القلق لدى أنصار القلعة الحمراء".

وواصل عصام تصريحاته قائلًأ:" موسيماني يمتلك ميزة كبيرة وهي إجادته لدراسة الخصوم الأقوياء في القارة ويضع نصب عينيه البطولة الأفريقية ويعطيها أهمية أكبر من الدوري العام وهو ما ظهر جليًا الموسم الماضي بعد أن خسر اللقب لمصلحة نادي الزمالك".

وإستطرد:" سبق وأن قام موسيماني بقيادة النادي الأهلي للفوز بالميدالية البرونزية وحصد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية في آخر نسختين حيث فاز على بالميراس البرازيلي في نسخة العام 2020 بركلات الجزاء الترجيحية".

وأكمل محمد عصام:" أما في بطولة النسخة الحالية 2021 نجح موسيماني في قيادة النادي الأهلي للفوز على فريق نادي مونتيري المكسيكي بهدف نظيف قبل خطف المركز الثالث من أنياب نادي الهلال السعودي بالفوز عليه بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء".

وأنهى:" التأهل كثاني المجموعة من الأمور العادية التي لا تدعو للقلق بالنسبة لجماهير النادي الأهلي خاصةً أن ذلك حدث خلال النسختين الأخيرتين ونجح خلالهم المارد الأحمر في خطف اللقبين لذلك لا تنزعجوا واتركوا الموس يفعل دوره في المواجهات الكبرى".