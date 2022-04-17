سعر اليورو اليوم الأحد 17-4-2022 بالبنوك المصرية

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


 
تباين سعر اليورو اليوم الأحد 17-4-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 19.81 جنيه للشراء، و19.94 للبيع، سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
19.99 جنيه للشراء.

20.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
19.81 جنيه للشراء.

19.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
19.81 جنيه للشراء.

19.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
19.94 جنيه للشراء.

20.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
19.80 جنيه للشراء.
 
19.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى
19.80 جنيه للشراء.

19.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
19.81 جنيها للشراء.

19.97 جنيه للبيع. 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

قرار مهم من المحكمة بشأن الهواتف المضبوطة مع القيادي الإخواني محمود عزت

عاجل.. ترك الخصومة في وقف مسلسل الكبير أوي 6

عاجل،، إيقاف 1000 شركة عن تصدير منتجاتها لمصر إبرازها  ال جي والمراعي ويونيليفر

الأهلي يحصل على توقيع مهاجم من العيار الثقيل

بيان عاجل من وزارة البيئة بشأن منخفض خماسيني يضرب البلاد.. وتحذير لكبار السن

“الصناعة”: قرار شطب شركات مصدرة للسوق المصرى لا تستهدف منتجات بعينها

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021-2022

بعد فوزه ذهابًا.. ماذا يحتاج الأهلي للتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال أمام الرجاء المغربي؟