تراجع حيازة السعودية بسندات الخزانة الأمريكية 12.2%



سجلت حيازة المملكة العربية السعودية بسندات الخزانة الأمريكية انخفاضًا بنحو 12.2% بنهاية شهر فبراير /شباط 2022 على أساس سنوي، وبتراجع يعادل 16.2 مليار دولار عن ملكيتها في الشهر المماثل من العام الماضي.

واحتلت المملكة العربية السعودية المركز الـ18 بين قائمة كبار حاملي السندات الأمريكية في شهر فبراير/ شباط 2022.

وتراجعت حيازة المملكة بالسندات؛ وفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية الشهرية، إلى 116.7 مليار دولار بنهاية شهر فبراير / شباط الماضي، مقارنة مع 132.9 مليار دولار في نهاية الشهر المماثل من عام 2021.

كما انخفضت حيازة المملكة بسندات الخزانة الأمريكية على المستوى الشهري بنسبة 2.26% بما يعادل 2.7 مليار دولار لتصل إلى 116.7 مليار دولار، مقابل 119.4 مليار دولار في يناير / كانون الثاني 2022.

وعربياَ، جاءت السعودية في مقدمة أكبر المستثمرين بالسندات الأمريكية؛ يليها الكويت باستثمارات تبلغ 50.6 مليار دولار لتحل في المرتبة الـ26 عالميًا، ثم الإمارات باستثمارات 46.3 ملليار دولار لتحتل المركز الـ29 عالميًا.

وتصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذًا على سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر فبراير/ شباط الماضي بنحو 1306.3 مليار دولار، تلتها الصين بقيمة 1054.8 مليار دولار.

ووصل اجمالي إصدارات سندات الخزانة الأمريكية إلى 7713.6 مليار دولار (7.713 تريليون دولار) بنهاية شهر فبراير / شباط 2022، مقابل 7108.8 مليار دولار (7.108 تريليون دولار) في نهاية الشهر ذاته من عام 2021.